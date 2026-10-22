Европейская комиссия, по данным Interia, которая ссылается на источники Польского агентства печати, может предложить странам ЕС продлить для Польши освобождение от механизма обязательной солидарности в сфере миграции еще на один год.

Оценка Еврокомиссии

4 ноября Еврокомиссия должна представить отчет о миграционной ситуации в государствах-членах ЕС. Выводы документа повлияют на решение о применении механизма солидарности, предусмотренного новым Пактом ЕС о миграции и убежище.

Польша освобождена от действия этого механизма до конца текущего года. В предварительной оценке, опубликованной в 2025 году, Еврокомиссия отнесла страну одновременно к государствам, которым угрожает усиление миграционного давления, и к тем, которые находятся в сложной миграционной ситуации.

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Основания для освобождения

Источник связывает такую оценку с большим количеством украинских беженцев в Польше и постоянными попытками незаконного пересечения ее восточной границы. По информации источников PAP, в этом году Еврокомиссия может дать Польше аналогичную оценку и передать государствам-членам в Совете ЕС предложение не применять к ней механизм солидарности.

Механизм предусматривает поддержку стран ЕС, испытывающих миграционное давление. Государства-члены могут выбирать способ выполнения обязательств солидарности: предоставлять финансирование, техническую и материальную помощь или участвовать в релокации мигрантов.

На 2026 год Еврокомиссия объявила о релокации 21 тысячи человек и взносах стран в объеме 420 млн евро. В то же время государства ЕС обязались релокировать менее 9 тысяч человек, в том числе Германия — 4,5 тысячи. Как отмечает Interia, на практике Берлин согласился рассматривать заявления о предоставлении убежища людям, прибывшим в Германию из Италии и Греции.

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