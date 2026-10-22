据Interia报道，该媒体援引波兰通讯社消息人士称，欧盟委员会可能提议欧盟国家将波兰免于适用移民领域强制团结机制的期限再延长一年。

欧盟委员会的评估

11月4日，欧盟委员会将提交一份关于欧盟成员国移民状况的报告。该文件的结论将影响有关适用欧盟新版《移民与庇护公约》所规定团结机制的决定。

波兰获豁免适用该机制至本年底。在2025年公布的一项初步评估中，欧盟委员会同时将该国列为面临移民压力加剧风险的国家，以及处于困难移民状况的国家。

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豁免的依据

消息来源将这一评估与波兰境内大量乌克兰难民，以及持续发生的非法越过其东部边境的企图联系起来。根据波兰通讯社消息人士的信息，今年欧盟委员会可能给予波兰类似评估，并向欧盟理事会中的成员国提交不对其适用团结机制的提议。

该机制规定向承受移民压力的欧盟国家提供支持。成员国可以选择履行团结义务的方式：提供资金、技术和物资援助，或参与移民重新安置。

欧盟委员会宣布，2026年将重新安置2.1万人，且各国缴款总额为4.2亿欧元。与此同时，欧盟国家承诺重新安置的人数不足9000人，其中德国为4500人。Interia指出，实际上，柏林同意审理从意大利和希腊抵达德国的人员的庇护申请。

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