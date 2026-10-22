对教皇利奥十四世在手术中切除的组织样本进行分析的结果证实，其癌症为局限性病变。

手术后，教宗无需接受进一步治疗。

“教宗利奥十四世在切除肺部恶性肿瘤的手术后无需进一步治疗，”教宗的医生们表示。

据梵蒂冈方面透露，对手术中切除的组织进行检测后，确诊为肺腺癌。这与医生此前的推测一致，且检查结果表明该疾病具有局限性。

“后续的肿瘤学检查证实，无需进行任何额外治疗，”梵蒂冈方面指出。

71岁的教皇利奥十四世在手术四天后从罗马杰梅利医院出院。离开医院时，教皇停下脚步，与前来支持他的人们进行了交谈。

周三出院后，教皇在圣彼得广场主持了出院后的首次每周公开接见活动。

手术于10月13日进行，持续了90分钟。手术中，医生切除了教宗右肺的下叶。

关于即将进行的手术，利奥十四世在圣彼得广场举行的传统周日祈祷活动中亲自宣布了这一消息。当时，他向在场的人透露，医生在他的肺部发现了一个肿瘤。

教宗还指出，该疾病已在早期阶段被发现。

根据术后检查结果，教皇无需接受额外的癌症治疗。

BBC报道了这一消息。

此前，教皇利奥十四世曾表示，参与结束战争谈判的各方应做好准备，为实现和平而在某些立场上做出让步。他于9月28日在法国梅斯向欧洲领导人发表讲话时发表了上述言论。

关注我们在