欧盟委员会提议无限期批准农药活性物质——德国之声

欧盟委员会提议修改欧盟农药和除草剂使用规则，将无限期批准其活性物质作为标准程序。根据自2011年起生效的规定，此类物质的使用许可最长授予15年。德国之声援引欧盟有关农业和食品安全立法修正草案报道了这一倡议。

根据拟议模式，安全检查仅会在特殊情况下进行，相关责任将由监管机构而非生产商承担。这也将适用于草甘膦——一种与癌症有关、能够消灭几乎所有种类植被的除草剂。

欧盟委员会和农民的论点

欧盟委员会解释称，其目标是降低成本、简化监管机构的工作并支持农民的竞争力。该委员会表示，在批准新的、更具可持续性的植物保护产品的程序中，存在长期延误和瓶颈。

5月，包括CropLife Europe组织在内的19个食品协会表示，复杂的行政程序和漫长的药剂审批使农民缺乏有效应对害虫、杂草和植物病害的手段。来自意大利的欧洲议会议员赫伯特·多夫曼也指出，对新药剂——包括更环保的药剂——的准入多年来一直延误，迫使农民依赖旧物质或在没有这些药剂的情况下耕作。

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科学家的警告

来自欧盟国家的500多名专家于9月签署公开信，要求欧洲议会暂停审议新规则，并对其对健康和环境的影响进行独立评估。10月7日，联合国人权专家也支持呼吁全面审查这些变化是否与欧盟的国际人权义务相冲突，尤其是涉及农业工人和儿童的义务。

环保人士强调，农药可能在环境中长期存在、污染水源、恶化土壤状况、导致生物多样性丧失，并伤害食物链中的动物。根据2014年至2021年间在五个欧洲国家开展的一项研究，84%的儿童和成人尿液样本中发现了至少两种农药残留。

Pesticide Action Network Europe代表萨洛梅·鲁瓦内尔指出，定期审查使欧盟自2011年以来得以禁止56种活性物质。其中包括杀虫剂毒死蜱，该物质曾用于果园、蔬菜和谷物作物，并被认为与对儿童大脑发育的有害影响有关。

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