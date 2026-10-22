Komisja Europejska proponuje zmianę zasad stosowania pestycydów i herbicydów w UE, czyniąc bezterminowe zatwierdzanie ich substancji czynnych standardową procedurą. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2011 roku zezwolenie na stosowanie takich substancji jest udzielane maksymalnie na 15 lat. O inicjatywie Deutsche Welle poinformowała, powołując się na projekt zmian w unijnym prawodawstwie dotyczącym rolnictwa i bezpieczeństwa żywności.

W proponowanym modelu kontrole bezpieczeństwa byłyby przeprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach, a odpowiedzialność za nie ponosiłyby organy regulacyjne, a nie producenci. Dotyczyłoby to również glifosatu — herbicydu wiązanego z chorobami nowotworowymi i niszczącego niemal wszystkie rodzaje roślinności.

Argumenty Komisji Europejskiej i rolników

Komisja Europejska wyjaśniła, że dąży do obniżenia kosztów, uproszczenia pracy organów regulacyjnych i wsparcia konkurencyjności rolników. Stwierdziła, że występują chroniczne opóźnienia i wąskie gardła w procedurach zatwierdzania nowych, bardziej zrównoważonych środków ochrony roślin.

W maju 19 stowarzyszeń związanych z żywnością, w tym organizacja CropLife Europe, oświadczyło, że skomplikowane procedury administracyjne i długotrwałe zatwierdzanie preparatów pozostawiają rolników bez skutecznych środków do walki ze szkodnikami, chwastami i chorobami roślin. Włoski poseł do Parlamentu Europejskiego Herbert Dorfmann również zaznaczył, że wieloletnie opóźnienia w dopuszczaniu nowych preparatów, w tym bardziej przyjaznych dla środowiska, zmuszają rolników do polegania na starych substancjach lub do radzenia sobie bez nich.

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Zastrzeżenia naukowców

Ponad 500 ekspertów z krajów UE podpisało we wrześniu list otwarty, domagając się zawieszenia rozpatrywania nowych przepisów w Parlamencie Europejskim oraz przeprowadzenia niezależnej oceny ich wpływu na zdrowie i środowisko. 7 października eksperci ONZ ds. praw człowieka również poparli wezwanie do pełnego zbadania, czy zmiany nie są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE w dziedzinie praw człowieka, w szczególności wobec pracowników rolnych i dzieci.

Ekolodzy podkreślają, że pestycydy mogą utrzymywać się w środowisku, zanieczyszczać wodę, pogarszać stan gleb, przyczyniać się do utraty bioróżnorodności i szkodzić zwierzętom w łańcuchach pokarmowych. Według badania przeprowadzonego w latach 2014–2021 w pięciu krajach europejskich, w 84% próbek moczu dzieci i dorosłych wykryto pozostałości co najmniej dwóch pestycydów.

Przedstawicielka Pesticide Action Network Europe Salomé Roynel wskazała, że okresowe kontrole umożliwiły zakazanie w UE 56 substancji czynnych od 2011 roku. Wśród nich jest insektycyd chloropiryfos, stosowany w sadach oraz w uprawach warzyw i zbóż, który wiązano ze szkodliwym wpływem na rozwój mózgu dzieci.

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