塞浦路斯监管机构无法调查德勤过往行为——《塞浦路斯邮报》

塞浦路斯审计活动监管机构表示，其无权调查该机构于2017年成立前发生的事件。同时，该部门正在收集和评估有关德勤塞浦路斯在一宗涉及罗曼·阿布拉莫维奇资产案件中所扮演角色的信息，《塞浦路斯邮报》报道。

BBC《全景》节目和有组织犯罪与腐败报道项目于10月12日发布的一项调查使该案受到关注。调查称，德勤塞浦路斯批准为阿布拉莫维奇的公司对文件进行追溯日期处理。德勤塞浦路斯表示，其行为符合适用法律。阿布拉莫维奇本人强调，他获得了独立的税务和法律建议，并依照这些建议行事；其律师否认他参与了涉嫌逃税。

监管机构权限的界限

监管机构负责人安德烈亚斯·扎哈里亚季斯同时也是塞浦路斯财政部常务秘书。他向议会委员会表示，该机构曾联系德勤并收到了其解释。据他称，该案涉及2003年至2006年期间，因此获取信息并不容易。该公司承诺，如有新的信息出现，将向监管机构提供。

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该机构首席执行官帕诺斯·普罗德罗米蒂斯解释称，对于2017年后的行为，监管机构董事会将评估相关材料；如果认为存在违规的可能性，可能任命一名独立调查员。其调查结论由纪律委员会审议，该委员会可作出谴责、处以罚款，或采取将审计公司除名的制裁措施。如怀疑存在犯罪，材料可移交总检察长，由其决定是否提起追诉。

警方和银行的调查

塞浦路斯警方告知议会委员会，已就通过塞浦路斯公司管理阿布拉莫维奇资产一事展开调查。警方发言人安德烈亚斯·阿纳斯塔夏季斯表示，调查将与其他主管机构共同进行，预计将持续约六个月。警方还指出，事件发生时间久远并不消除开展调查的法律依据。

塞浦路斯中央银行正在核查塞浦路斯银行可能涉案的情况，但迄今尚未确定任何与该案有关的金融机构。反洗钱部门Mokas表示，未收到有关此案的报告。塞浦路斯特许会计师协会的一名代表补充说，BBC调查中提及的人员的执照已于2023年被吊销。

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