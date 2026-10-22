Cypryjski organ nadzoru nad działalnością audytorską oświadczył, że nie ma uprawnień do badania wydarzeń, które miały miejsce przed jego utworzeniem w 2017 roku. Jednocześnie urząd gromadzi i ocenia informacje o roli Deloitte Cyprus w sprawie związanej z aktywami Romana Abramowicza, informuje Cyprus Mail.

Sprawa przyciągnęła uwagę po śledztwie BBC Panorama i Projektu Raportowania o Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, opublikowanym 12 października. Stwierdzono w nim, że Deloitte Cyprus zatwierdziła wsteczne datowanie dokumentów dla spółek Abramowicza. Deloitte Cyprus oświadczyła, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sam Abramowicz podkreślał, że otrzymał niezależne porady podatkowe i prawne oraz działał zgodnie z nimi, a jego prawnicy zaprzeczyli jego udziałowi w domniemanym uchylaniu się od płacenia podatków.

Granice uprawnień regulatora

Szef organu nadzorczego Andreas Zachariades, który jest również stałym sekretarzem cypryjskiego ministerstwa finansów, poinformował komisję parlamentarną, że urząd zwrócił się do Deloitte i otrzymał jej wyjaśnienia. Według niego sprawa dotyczy okresu 2003–2006, dlatego uzyskanie informacji nie jest łatwe. Firma obiecała przekazywać regulatorowi nowe informacje, jeśli się pojawią.

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Dyrektor generalny organu Panos Prodromitis wyjaśnił, że w odniesieniu do postępowania po 2017 roku rada regulatora oceni materiały i może powołać niezależnego śledczego, jeśli uzna naruszenie za prawdopodobne. Jego ustalenia rozpatruje komisja dyscyplinarna, która może udzielić nagany, nałożyć grzywnę lub zastosować sankcję w postaci wykluczenia firmy audytorskiej. W razie podejrzenia przestępstwa materiały mogą zostać przekazane prokuratorowi generalnemu, który decyduje o ściganiu.

Śledztwa policji i banków

Policja Cypru poinformowała komisję parlamentarną o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie zarządzania aktywami Abramowicza za pośrednictwem cypryjskich spółek. Rzecznik policji Andreas Anastasiades oświadczył, że będzie ono prowadzone wspólnie z innymi właściwymi organami i ma potrwać około sześciu miesięcy. Policja zaznaczyła również, że upływ czasu od wydarzeń nie znosi podstaw prawnych do prowadzenia dochodzenia.

Centralny Bank Cypru sprawdza możliwy udział cypryjskich banków, lecz dotąd nie ustalił żadnej instytucji finansowej powiązanej ze sprawą. Jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Mokas poinformowała, że nie otrzymała zgłoszeń dotyczących tej sprawy. Przedstawiciel Instytutu Certyfikowanych Księgowych Cypru dodał, że licencja osoby wspomnianej w śledztwie BBC została cofnięta w 2023 roku.

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