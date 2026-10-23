Cypr kupi od Izraela drugi pełnomorski okręt patrolowy, a umowę na jego nabycie planuje się podpisać w przyszłym tygodniu. Minister obrony Cypru Vasilis Palmas powiedział państwowemu nadawcy CyBC, jak informuje Cyprus Mail.

Okręt będzie podobny do „Ioannidesa”

Według Palmasa nowa jednostka będzie podobna do okrętu patrolowego „Ioannides”, który jest już wykorzystywany przez siły morskie Gwardii Narodowej Cypru. Minister zaznaczył, że po zakupie drugiego takiego okrętu flota będzie miała dwie jednostki tego samego typu.

Palmas oświadczył, że zakup ma wzmocnić zdolności operacyjne Cypru i bezpieczeństwo na morzu. Powiedział również, że izraelskie media wcześniej informowały o planowanej umowie.

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Modernizacja baz

Według publikacji Israel Shipyards i Rafael mają być blisko zawarcia umowy o wartości 150 mln euro na dostawę Cyprowi jednostek marynarki wojennej i systemów uzbrojenia.

Minister potwierdził również podpisanie umowy z grecką firmą, która przygotuje studium dotyczące modernizacji bazy marynarki wojennej. Po modernizacji będzie ona mogła przyjmować okręty wojenne i okręty podwodne. Prace w bazie marynarki wojennej i bazie lotniczej imienia Andreasa Papandreu, według oczekiwań Palmasa, rozpoczną się pod koniec wiosny 2027 roku.

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