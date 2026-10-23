Кипр приобретет у Израиля второй патрульный корабль открытого моря, а контракт на его покупку планируют подписать на следующей неделе. Об этом министр обороны Кипра Василис Пальмас заявил государственному телеканалу CyBC, сообщает Cyprus Mail.

Корабль будет похож на «Иоаннидес»

По словам Пальмаса, новое судно будет аналогично патрульному кораблю «Иоаннидес», который уже используют военно-морские силы Национальной гвардии Кипра. Министр отметил, что после приобретения второго такого корабля флот будет иметь два однотипных судна.

Пальмас заявил, что закупка должна усилить оперативные возможности Кипра и безопасность на море. Он также сказал, что о запланированной сделке ранее сообщали израильские СМИ.

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Модернизация баз

По данным издания, Israel Shipyards и Rafael якобы близки к заключению соглашения стоимостью 150 млн евро на поставку Кипру военно-морских судов и систем вооружения.

Министр также подтвердил подписание соглашения с греческой компанией, которая подготовит исследование по модернизации военно-морской базы. После обновления она сможет принимать военные корабли и подводные лодки. Работы на военно-морской базе и авиабазе имени Андреаса Папандреу, как ожидает Пальмас, начнутся в конце весны 2027 года.

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