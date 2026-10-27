В США администрация президента Дональда Трампа предложила взимать с университетов 70 тысяч долларов за каждую заявку иностранного студента на программу Optional Practical Training (OPT). Программа позволяет студентам из других стран получить временный опыт работы по специальности во время учебы или после ее завершения. Американские работники сферы образования считают, что новый сбор может отпугнуть иностранных абитуриентов от обучения в Соединенных Штатах, сообщает Channel NewsAsia.

Новые платежи для университетов

Сейчас студенты платят 520 долларов за подачу заявки на OPT. Согласно предложенным правилам, университеты должны будут платить 70 тысяч долларов за заявку каждого студента, а также 30 тысяч долларов за ее продление. Эксперты в сфере образования предполагают, что учебные заведения могут переложить эти расходы на студентов.

Действующая модель OPT работает с 1992 года. Иностранные студенты могут работать по специальности до одного года после завершения учебы, а выпускники отдельных направлений STEM — науки, технологий, инженерии и математики — могут получить разрешение еще на два года.

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Риски для образования и экономики

Ежегодно в американские учреждения высшего образования поступают более миллиона иностранных студентов. По данным международной образовательной ассоциации NAFSA, в 2024–2025 учебном году они принесли экономике США 42,9 миллиарда долларов и поддержали более 355 тысяч рабочих мест.

Осенью 2025 года число новых иностранных студентов сократилось на 17%, что стало наибольшим спадом с начала пандемии COVID-19. По оценкам, это обошлось университетским городам страны более чем в 1 миллиард долларов. Представители образовательного сектора также предупреждают о возможном негативном влиянии на исследования, инновации и международное влияние США.

Общественное обсуждение

Общественные консультации по предложенным сборам продлятся до 9 ноября. Университеты, образовательные организации и другие заинтересованные стороны могут представить свои замечания. Если правила утвердят, они могут стать предметом судебных исков со стороны объединений учреждений высшего образования или бизнес-ассоциаций.

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