W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa zaproponowała pobieranie od uniwersytetów 70 tys. dolarów za każdy wniosek zagranicznego studenta do programu Optional Practical Training (OPT). Program umożliwia studentom z innych krajów zdobycie tymczasowego doświadczenia zawodowego w swojej specjalności podczas nauki lub po jej ukończeniu. Amerykańscy edukatorzy uważają, że nowa opłata może zniechęcić zagranicznych kandydatów do studiowania w Stanach Zjednoczonych, podaje Channel NewsAsia.

Nowe opłaty dla uniwersytetów

Obecnie studenci płacą 520 dolarów za złożenie wniosku o OPT. Zgodnie z proponowanymi zasadami uniwersytety musiałyby płacić 70 tys. dolarów za wniosek każdego studenta, a także 30 tys. dolarów za jego przedłużenie. Eksperci ds. edukacji przypuszczają, że placówki mogą przerzucić te koszty na studentów.

Obecny model OPT obowiązuje od 1992 roku. Zagraniczni studenci mogą pracować w swojej specjalności do roku po ukończeniu nauki, a absolwenci wybranych kierunków STEM — nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki — mogą uzyskać pozwolenie na kolejne dwa lata.

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Zagrożenia dla edukacji i gospodarki

Każdego roku do amerykańskich instytucji szkolnictwa wyższego zapisuje się ponad milion zagranicznych studentów. Według międzynarodowego stowarzyszenia edukacyjnego NAFSA, w roku akademickim 2024–2025 wnieśli oni do gospodarki USA 42,9 mld dolarów i wsparli ponad 355 tys. miejsc pracy.

Jesienią 2025 roku liczba nowych zagranicznych studentów spadła o 17%, co było największym spadkiem od początku pandemii COVID-19. Według szacunków kosztowało to miasta uniwersyteckie w kraju ponad 1 mld dolarów. Przedstawiciele sektora edukacyjnego ostrzegają również przed możliwym negatywnym wpływem na badania, innowacje i międzynarodowe wpływy USA.

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych opłat potrwają do 9 listopada. Uniwersytety, organizacje edukacyjne i inne zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi. Jeśli zasady zostaną zatwierdzone, mogą stać się przedmiotem pozwów ze strony stowarzyszeń instytucji szkolnictwa wyższego lub stowarzyszeń biznesowych.

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