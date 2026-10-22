据《Politico》报道，欧盟重新考虑了与弗拉基米尔·普京就结束对乌克兰战争进行直接谈判的提议。与此同时，欧洲外交官们对于谁应代表欧盟参与与克里姆林宫的潜在谈判，尚未形成统一立场。

据该媒体报道，在美国总统特使史蒂夫·维特科夫访问俄罗斯后，任命欧盟谈判代表的问题变得尤为紧迫。 他在那里向普京提议，举行一场由唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·泽连斯基共同参加的峰会，以达成停火协议。

欧洲官员担心，华盛顿可能会在未充分考虑乌克兰及其伙伴立场的情况下，与莫斯科商讨结束战争的条件。正因如此，布鲁塞尔再次讨论了建立与克里姆林宫直接沟通渠道的必要性。

捷克总统彼得·帕维尔表示，普京目前并不将欧盟视为具有权威性的谈判方，并拒绝与一些欧洲官员接触。

“欧盟必须指定一名或一群代表欧洲发声的人士。他们不一定是欧盟或北约的代表，而只是被其他各方授权进行谈判的领导人，”帕维尔强调道。

据《Politico》指出，与克里姆林宫建立直接沟通渠道，将使欧洲在和平进程中能够维护自身利益。但与此同时，各方并不期待与莫斯科的潜在接触能迅速取得成果。

该媒体列举了可能担任欧洲谈判代表的候选人，包括欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩、欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔以及欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯。

《Politico》特别关注了芬兰总统亚历山大·斯图布。他与唐纳德·特朗普私交甚笃，而芬兰在与俄罗斯打交道方面拥有多年经验。

据该媒体报道，斯图布还表现出提出具体倡议并承担政治责任的意愿。他的候选资格被视为欧洲在即将举行的和平峰会上可能的代表人选之一。

与此同时，欧盟强调必须确保整个联盟的代表性，而不仅仅是个别有影响力的国家。 《Politico》还报道称，在上周布鲁塞尔举行的峰会上，欧洲领导人曾询问安东尼奥·科什塔，是否应该与普京进行会谈。然而，欧洲理事会主席回应称，目前尚无此类接触的计划。

据该媒体报道，部分欧盟代表认为，与乌尔苏拉·冯·德莱恩或卡尤·卡拉斯相比，科什塔是与克里姆林宫进行谈判更合适的人选。 这主要是因为他们明确支持乌克兰，以及卡拉斯此前曾对特朗普提出过批评。

来源：Politico

需要指出的是，克林顿曾推测，普京可能通过爱泼斯坦的文件掌握了特朗普的把柄。

此前，普京曾请维特科夫向梅拉尼娅·特朗普转达谢意。

维特科夫与普京的会谈持续了三个小时，现已结束。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

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