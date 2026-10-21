俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京下令释放被关押在俄罗斯监狱的74岁美国公民斯蒂芬·加巴德。此前，美国总统唐纳德·特朗普曾请求普京释放这位美国人。

普京是在与特朗普的特使史蒂夫·维特科夫会晤时宣布释放加巴德的，维特科夫此行专程前往圣彼得堡，就俄罗斯对乌克兰的战争进行谈判。 据俄罗斯媒体报道，该名美国公民目前已在普尔科沃机场，准备飞往美国。

此前，唐纳德·特朗普曾公开表示，他已向普京提出释放加巴德的请求。据这位美国总统称，他与这位俄罗斯独裁者就此事进行了长时间的讨论。

斯蒂芬·加巴德自2014年起定居乌克兰。2022年2月，在俄罗斯占领哈尔科夫州伊久姆期间，他被俄军俘虏。

俄方指控这名美国人系雇佣兵，并声称他曾在乌克兰地方防卫部队服役。2024年，俄罗斯法院判处加巴德有期徒刑六年零十个月。

与此同时，美国方面称针对他的指控是捏造的，并认为他是被非法拘留的。

该美国人的家属也对审判过程的细节提出质疑。他们坚称，加巴德可能是迫于压力才认罪的，且其供词与其信念和观点不符。

加巴德获释之际，正值美国、乌克兰和俄罗斯之间的外交接触日益活跃。特别是，史蒂夫·维特科夫对圣彼得堡的访问，与就可能结束俄乌战争进行的谈判有关。

俄罗斯官方媒体对此进行了报道。

此前，一位来自亚历山大里亚的87岁数学老师凭借优雅的装扮和精心打理的外表风靡社交媒体。这位女士分享了她如何保持年轻时尚的外貌，以及其中的秘诀。

关注我们在