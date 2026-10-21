Российский диктатор Владимир Путин распорядился освободить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который находился в российской тюрьме. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп попросил Путина освободить американца.

Об освобождении Габбарда Путин сообщил во время встречи со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, который прибыл в Санкт-Петербург для переговоров по поводу войны России против Украины. По информации российских СМИ, американец уже находится в аэропорту Пулково и готовится вылететь в США.

Ранее Дональд Трамп публично заявил, что обратился к Путину с просьбой освободить Габбарда. По словам американского президента, он долгое время обсуждал этот вопрос с российским диктатором.

Стивен Габбард проживал в Украине с 2014 года. В феврале 2022 года, во время российской оккупации Изюма в Харьковской области, его захватили российские военные.

Российская сторона обвинила американца в наемничестве и утверждала, что он служил в подразделении территориальной обороны Украины. В 2024 году российский суд приговорил Габбарда к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

В то же время Соединенные Штаты называли дело против него сфабрикованным и считали его незаконно задержанным.

Родственники американца также ставили под сомнение обстоятельства судебного процесса. Они настаивали, что Габбард мог признать вину под давлением, а его признания не соответствовали его убеждениям и взглядам.

Освобождение Габбарда произошло на фоне активизации дипломатических контактов между США, Украиной и Россией. В частности, визит Стива Виткоффа в Санкт-Петербург был связан с переговорами о возможном завершении российско-украинской войны.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

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