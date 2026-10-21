Rosyjski dyktator Władimir Putin nakazał uwolnienie 74-letniego obywatela USA Stephena Gabbarda, który przebywał w rosyjskim więzieniu. Stało się to po tym, jak prezydent USA Donald Trump poprosił Putina o uwolnienie Amerykanina.

O uwolnieniu Gabbarra Putin poinformował podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Stevem Witkoffem, który przybył do Sankt Petersburga na rozmowy dotyczące wojny Rosji z Ukrainą. Według informacji rosyjskich mediów Amerykanin przebywa już na lotnisku Pułkowo i przygotowuje się do wylotu do USA.

Wcześniej Donald Trump publicznie oświadczył, że zwrócił się do Putina z prośbą o uwolnienie Gabbarada. Według amerykańskiego prezydenta przez długi czas omawiał tę kwestię z rosyjskim dyktatorem.

Stephen Gabbard mieszkał na Ukrainie od 2014 roku. W lutym 2022 roku, podczas rosyjskiej okupacji Iziuma w obwodzie charkowskim, został pojmany przez rosyjskich żołnierzy.

Strona rosyjska oskarżyła Amerykanina o najemnictwo i twierdziła, że służył on w oddziałach obrony terytorialnej Ukrainy. W 2024 roku rosyjski sąd skazał Gabbarada na sześć lat i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności.

Jednocześnie Stany Zjednoczone uznały sprawę przeciwko niemu za sfabrykowaną i uznały, że został on bezprawnie zatrzymany.

Również bliscy Amerykanina poddawali w wątpliwość okoliczności procesu sądowego. Twierdzili, że Gabbard mógł przyznać się do winy pod presją, a jego zeznania nie odpowiadały jego przekonaniom i poglądom.

Zwolnienie Gabbarra nastąpiło na tle ożywienia kontaktów dyplomatycznych między USA, Ukrainą i Rosją. W szczególności wizyta Steve’a Witkofa w Sankt Petersburgu była związana z negocjacjami dotyczącymi ewentualnego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Informują o tym rosyjskie media państwowe.

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