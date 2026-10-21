W Egipcie archeolodzy podwodni odkryli brązowy pierścień-pieczęć z wizerunkiem latarni aleksandryjskiej, należącej do siedmiu cudów starożytnego świata. Jest to pierwsze znane znalezisko tego typu, które może pomóc badaczom w pogłębieniu wiedzy na temat historii starożytnej Aleksandrii.

O znalezisku poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

Pierścień odkryto podczas podwodnych wykopalisk we wschodnim porcie Aleksandrii, gdzie zachowały się pozostałości starożytnej dzielnicy królewskiej, zalanej wodami Morza Śródziemnego.

Znalezisko pochodzi z zalanej wyspy Antirodos, która niegdyś stanowiła część Wielkiego Portu Aleksandrii.

Na brązowym pierścieniu wygrawerowano latarnię morską w Aleksandrii, znaną również jako latarnia faroska. Wizerunek przypomina te, które wybijano na monetach aleksandryjskich w II wieku naszej ery.

Sam latarnia morska została zbudowana na wyspie Faros w czasach dynastii Ptolemeuszów. Była jednym z siedmiu cudów starożytnego świata, jednak nie zachowała się do naszych czasów.

Według danych egipskich archeologów jest to pierwszy znany pierścień-pieczęć z wygrawerowanym wizerunkiem latarni aleksandryjskiej.

W starożytności wyspa Antirodos należała do dzielnicy pałacowej miasta. Znajdował się tam pałac, który opisał starożytny grecki geograf Strabon po podróży po Egipcie w latach 29–25 p.n.e.

Naukowcy przypuszczają, że znaleziony pierścień może świadczyć o tym, że kompleks pałacowy był nadal wykorzystywany do celów administracyjnych co najmniej do II wieku naszej ery. Nie jest wykluczone, że stamtąd sprawowano również nadzór nad latarnią morską w Aleksandrii.

Kierownik ekspedycji archeologicznej Frank Goddio poinformował, że w tym sezonie badacze pracują na czterech stanowiskach we wschodniej części portu. W szczególności badają pozostałości świątyni Izydy, pałacu na wyspie Antirodos, monumentalnego sarkofagu oraz Timonium – kompleksu pałacowego związanego z rzymskim dowódcą Markiem Antoniuszem.

Oprócz pierścienia archeolodzy odkryli liczne wyroby ceramiczne datowane na okres od IV wieku p.n.e. do IV wieku n.e. Wśród nich znajdują się naczynia użytkowe i stołowe, amfory i inne pojemniki, a także fragmenty starożytnego szkła.

Źródło: Heritage Daily.

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