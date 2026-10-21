在地中海海底发现了一枚刻有亚历山大灯塔图案的戒指

在埃及，水下考古学家发现了一枚青铜印章，上面刻有亚历山大灯塔的图案，该灯塔是古代世界七大奇迹之一。 这是迄今已知的首件此类发现，或将有助于研究人员加深对古亚历山大里亚历史的了解。

埃及旅游与文物部通报了这一发现。

该印章是在亚历山大港东港进行水下发掘时发现的，该处保存着被地中海水淹没的古代王室区遗迹。

该发现位于被淹没的安提罗多斯岛上，该岛曾是亚历山大港大港的一部分。

这枚青铜戒指上镌刻着亚历山大灯塔（亦称法罗斯灯塔）的图案。该图案与公元2世纪亚历山大硬币上的图案极为相似。

灯塔本身建于托勒密王朝时期的法罗斯岛上。它曾是古代世界七大奇迹之一，但至今已不复存在。

据埃及考古学家称，这是已知首枚刻有亚历山大灯塔图案的印章戒指。

安提罗多斯岛在古代曾属于该城的王宫区。那里曾有一座宫殿，古希腊地理学家斯特拉博在公元前29年至25年间游历埃及后曾对此进行过描述。

科学家推测，这枚印章的发现可能表明，该宫殿建筑群至少一直被用于行政管理用途，直至公元2世纪。不能排除该处曾作为亚历山大灯塔的管理中心。

考古考察队负责人弗兰克·戈迪奥表示，本季研究人员正在东港的四个区域开展工作。 具体而言，他们正在研究伊西斯神庙的遗迹、安提罗多斯岛上的宫殿、一座宏伟的石棺以及蒂莫尼乌姆——一座与罗马将领马克·安东尼有关联的宫殿建筑群。

除戒指外，考古学家还发现了大量可追溯至公元前4世纪至公元4世纪的陶器。 其中包括生活用具和餐具、双耳瓶及其他容器，还有古代玻璃碎片。

来源：Heritage Daily。

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