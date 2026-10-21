На дне Средиземного моря обнаружили кольцо с изображением Александрийского маяка

В Египте подводные археологи обнаружили бронзовое кольцо-печать с изображением Александрийского маяка, входящего в число семи чудес Древнего мира. Это первая известная находка такого рода, которая может помочь исследователям углубить знания об истории древней Александрии.

О находке сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Перстень обнаружили во время подводных раскопок в Восточной гавани Александрии, где сохранились остатки древнего царского квартала, затопленного водами Средиземного моря.

Находка была сделана на затопленном острове Антиродос, который когда-то был частью Большого порта Александрии.

На бронзовом кольце выгравирован Александрийский маяк, также известный как Фаросский. Изображение напоминает те, что чеканились на монетах Александрии во II веке нашей эры.

Сам маяк был построен на острове Фарос во времена династии Птолемеев. Он был одним из семи чудес Древнего мира, однако до наших дней не сохранился.

По данным египетских археологов, это первое известное кольцо-печать с выгравированным изображением Александрийского маяка.

Остров Антиродос в древности входил в состав царского квартала города. Там располагался дворец, который описывал древнегреческий географ Страбон после путешествия по Египту между 29 и 25 годами до нашей эры.

Учёные предполагают, что найденное кольцо может свидетельствовать о том, что дворцовый комплекс продолжали использовать для административных нужд по крайней мере до II века нашей эры. Не исключено, что оттуда также осуществлялось управление Александрийским маяком.

Руководитель археологической экспедиции Франк Годдио рассказал, что в этом сезоне исследователи работают на четырёх участках Восточной гавани. В частности, они изучают остатки храма Исиды, дворца на острове Антиродос, монументального саркофага и Тимониума — дворцового комплекса, связанного с римским полководцем Марком Антонием.

Помимо кольца, археологи обнаружили многочисленные керамические изделия, датируемые периодом от IV века до нашей эры до IV века нашей эры. Среди них — бытовая и столовая посуда, амфоры и другие ёмкости, а также обломки древнего стекла.

Источник: Heritage Daily.

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