库比柳斯表示，欧洲应尽快将乌克兰在战争中经受过考验的国防能力纳入自身安全体系。若不采取这一举措，将是一个严重的战略失误。

“我们欧洲人必须认识到，尽快将乌克兰的作战能力与欧洲的防务能力完全整合，符合我们的核心利益。我们没有时间再拖延了，”他强调道。

这位欧盟委员表示，乌克兰在战争期间保护平民方面拥有独特的经验，这是欧洲各国目前尚不具备的。每日的空袭警报、导弹和无人机袭击，使乌克兰积累了必要的实践经验，这些经验对于帮助欧洲社会做好应对潜在危机的准备至关重要。

“不是我们能教乌克兰民防知识，而是乌克兰能教我们，”他指出。

这位欧盟委员强调，保护能源网络、铁路和工业设施的重要性丝毫不亚于捍卫国家边界。 他呼吁民用政府机构、武装部队和基础设施运营商共同为紧急情况做好准备，并确保民众具备在危机情况下至少自给自足72小时的能力。

他还特别指出，有必要加强欧洲国防工业，消除部队和装备调动中的官僚障碍，并克服欧盟国防市场的碎片化问题。

他表示，欧洲必须学会作为一个统一的防务体系来运作，而不是27个独立国家体系的集合体。与此同时，扩大国防生产和增加安全投资，将有助于欧洲遏制侵略并维护和平。

欧盟防务与航天事务专员安德鲁斯·库比柳斯在“Future Forces”安全会议框架下的“民用安全未来”会议上发表讲话时作出了上述表态。

库比柳斯主持了首届欧盟-乌克兰无人机联盟理事会开幕式。

乌克兰海上无人机制造商MAGURA——UFORCE公司——被选为欧盟-乌克兰无人机联盟（Drone Alliance EU-Ukraine）的乌克兰创始成员之一。 该联盟旨在将经实战检验的乌克兰创新技术与欧洲的工业产能相结合，以快速扩大生产规模并拓展国防领域。

美国特种部队在菲律宾举行的演习中首次使用了乌克兰Magura海上无人机。在测试过程中，该无人机成功击中并击沉了一艘靶船。

罗马尼亚称乌克兰已失去对四架海上无人机的控制。

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