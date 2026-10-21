Kubilius wezwał do jak najszybszej integracji potencjału obronnego Ukrainy z Europą

Europa powinna jak najszybciej włączyć do swojego systemu bezpieczeństwa zdolności obronne Ukrainy, sprawdzone w warunkach wojny. Rezygnacja z takiego kroku byłaby poważnym błędem strategicznym – stwierdził Kubilius.

„My, Europejczycy, musimy uznać, że w naszym żywotnym interesie leży jak najszybsza i pełna integracja ukraińskich zdolności bojowych z europejskimi zdolnościami obronnymi. Nie ma czasu na zwłokę” – podkreślił.

Według komisarza europejskiego Ukraina posiada unikalne doświadczenie w zakresie ochrony ludności cywilnej w czasie wojny, którego kraje europejskie jak dotąd nie mają. Codzienne alarmy powietrzne, ataki rakietowe i ataki dronów dostarczają Ukrainie praktycznej wiedzy niezbędnej do przygotowania społeczeństw europejskich na ewentualne kryzysy.

„To nie my możemy nauczyć Ukrainę bezpieczeństwa cywilnego. To Ukraina może nauczyć nas” – zaznaczył.

Komisarz podkreślił, że ochrona sieci energetycznych, kolei i obiektów przemysłowych jest nie mniej ważna niż ochrona granic państwowych. Wezwał władze cywilne, siły zbrojne i operatorów infrastruktury do wspólnego przygotowywania się na sytuacje nadzwyczajne, a także do zapewnienia gotowości ludności do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych przez co najmniej 72 godziny.

Osobno zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego, usunięcia biurokratycznych przeszkód w przemieszczaniu wojsk i sprzętu oraz przełamania fragmentacji unijnego rynku obronnego.

Według niego Europa musi nauczyć się działać jako jednolity system obronny, a nie jako zbiór 27 odrębnych systemów krajowych. Jednocześnie zwiększenie produkcji obronnej i inwestycji w bezpieczeństwo powinno pomóc Europie powstrzymywać agresję i utrzymywać pokój.

Oświadczył to komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podczas wystąpienia na konferencji „Przyszłość bezpieczeństwa cywilnego” w ramach konferencji poświęconej bezpieczeństwu „Future Forces”

Kubilius otworzył pierwsze posiedzenie Rady Sojuszu Dronów UE–Ukraina.

Ukraiński producent dronów morskich MAGURA – firma UFORCE – została wybrana jako jedna z ukraińskich firm założycielskich Drone Alliance EU-Ukraine. Sojusz ma na celu połączenie sprawdzonych w boju ukraińskich innowacji z potencjałem przemysłowym Europy w celu szybkiego zwiększenia skali produkcji i rozwoju sektora obronnego.

Amerykańscy żołnierze sił specjalnych po raz pierwszy wykorzystali ukraińskie drony morskie Magura podczas ćwiczeń na Filipinach. W trakcie testów dron z powodzeniem trafił i zatopił statek-cel.

Rumunia poinformowała o utracie przez Ukrainę kontroli nad czterema dronami morskimi.

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