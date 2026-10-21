Европа должна как можно скорее включить в свою систему безопасности оборонный потенциал Украины, проверенный в условиях войны. Отказ от такого шага стал бы серьёзной стратегической ошибкой, заявил Кубилюс.

«Мы, европейцы, должны признать наш жизненно важный интерес в скорейшей полной интеграции украинских боевых возможностей с европейскими оборонными возможностями. У нас нет времени на промедление», — подчеркнул он.

По словам еврокомиссара, Украина обладает уникальным опытом защиты гражданского населения во время войны, которого у европейских стран пока нет. Ежедневные воздушные тревоги, ракетные и дронные атаки дают Украине практические знания, необходимые для подготовки европейских обществ к возможным кризисам.

«Это не мы можем научить Украину гражданской безопасности. Это Украина может научить нас», — отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что защита энергетических сетей, железных дорог и промышленных объектов не менее важна, чем охрана государственных границ. Он призвал гражданские органы власти, вооруженные силы и операторов инфраструктуры совместно готовиться к чрезвычайным ситуациям, а также обеспечить готовность населения самостоятельно преодолевать кризисные обстоятельства как минимум в течение 72 часов.

Отдельно он обратил внимание на необходимость укрепления европейской оборонной промышленности, устранения бюрократических препятствий для перемещения войск и техники и преодоления фрагментации оборонного рынка ЕС.

По его словам, Европа должна научиться действовать как единая оборонная система, а не как совокупность 27 отдельных национальных систем. В то же время наращивание оборонного производства и инвестиций в безопасность должно помочь Европе сдерживать агрессию и сохранять мир.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления на конференции «Будущее гражданской безопасности» в рамках конференции по вопросам безопасности «Future Forces»

Кубилюс открыл первое заседание Совета Альянса дронов ЕС-Украина.

Украинский производитель морских дронов MAGURA — компания UFORCE — был выбран в качестве одной из украинских компаний-учредителей Drone Alliance EU-Ukraine. Альянс призван объединить проверенные в боях украинские инновации с промышленными мощностями Европы для быстрого наращивания объемов производства и расширения оборонного сектора.

Американские спецназовцы впервые применили украинские морские беспилотники Magura во время учений на Филиппинах. В ходе испытаний дрон успешно поразил и потопил корабль-мишень.

Румыния заявила о потере Украиной контроля над четырьмя морскими дронами.

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