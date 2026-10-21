Государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбе стала кандидаткой на пост следующего генерального секретаря ООН. Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщает The National. Президент ОАЭ шейх Мохамед направил в Совет Безопасности ООН письмо относительно ее кандидатуры.

Опыт работы в ООН

В письме отметили глубокий опыт Нуссейбе в ООН, ее умение оценивать текущие международные вызовы и опыт конструктивной работы. Ранее она представляла ОАЭ при ООН и возглавляла делегацию страны в течение двухлетнего членства в Совете Безопасности.

Нуссейбе назначили послом ОАЭ при ООН в 2013 году. До этого она работала в Министерстве иностранных дел ОАЭ, где основала департамент политического планирования и в течение трех лет была его первым директором. В середине 2024 года она оставила пост посла при ООН, чтобы занять должность государственного министра.

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Гонка за пост

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает в конце года. Нуссейбе присоединилась к списку претендентов, среди которых Ребека Гринспан из Коста-Рики, бывший президент Чили Мишель Бачелет, аргентинец Рафаэль Гросси и бывший президент Сенегала Маки Салл.

По данным издания, ни один из кандидатов пока не получил достаточной поддержки среди членов Совета Безопасности ООН. Неформальные голосования указывают, что лидером гонки является Гринспан. Если Нуссейбе изберут, она станет первой женщиной во главе ООН, вторым генеральным секретарем арабского происхождения после египтянина Бутроса Бутроса-Гали и первым представителем арабских государств Персидского залива на этом посту.

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