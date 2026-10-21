ОАЕ висунули державну міністерку Лану Нуссейбе на посаду генсека ООН — The National

Державна міністерка ОАЕ Лана Нуссейбе стала кандидаткою на посаду наступного генерального секретаря ООН. Про це з посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ WAM повідомляє The National. Президент ОАЕ шейх Мохамед надіслав до Ради Безпеки ООН лист щодо її кандидатури.

Досвід роботи в ООН

У листі відзначили глибокий досвід Нуссейбе в ООН, її вміння оцінювати поточні міжнародні виклики та досвід конструктивної роботи. Раніше вона представляла ОАЕ при ООН і очолювала делегацію країни впродовж дворічного членства в Раді Безпеки.

Нуссейбе призначили посолкою ОАЕ при ООН у 2013 році. До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ ОАЕ, де започаткувала департамент політичного планування та протягом трьох років була його першою директоркою. У середині 2024 року вона залишила посаду посолки при ООН, щоб обійняти посаду державної міністерки.

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Перегони за посаду

Термін повноважень чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша завершується наприкінці року. Нуссейбе долучилася до переліку претендентів, серед яких є Ребека Грінспан із Коста-Рики, колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, аргентинець Рафаель Гроссі та колишній президент Сенегалу Макі Салл.

За даними видання, жоден із кандидатів поки не здобув достатньої підтримки серед членів Ради Безпеки ООН. Неофіційні голосування вказують, що лідеркою перегонів є Грінспан. Якщо Нуссейбе оберуть, вона стане першою жінкою на чолі ООН, другим генеральним секретарем арабського походження після єгиптянина Бутроса Бутроса-Галі та першим представником арабських держав Перської затоки на цій посаді.

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