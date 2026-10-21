Minister stanu ZEA Lana Nusseibeh została kandydatką na stanowisko następnego sekretarza generalnego ONZ. Powołując się na państwową agencję informacyjną ZEA WAM, informuje o tym The National. Prezydent ZEA, szejk Mohamed, wysłał do Rady Bezpieczeństwa ONZ list dotyczący jej kandydatury.

Doświadczenie w ONZ

W liście podkreślono bogate doświadczenie Nusseibeh w ONZ, jej umiejętność oceny obecnych międzynarodowych wyzwań oraz doświadczenie w konstruktywnej pracy. Wcześniej reprezentowała ZEA przy ONZ i przewodniczyła delegacji kraju podczas jego dwuletniego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa.

Nusseibeh została mianowana ambasadorką ZEA przy ONZ w 2013 roku. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ZEA, gdzie utworzyła departament planowania politycznego i przez trzy lata była jego pierwszą dyrektorką. W połowie 2024 roku opuściła stanowisko ambasadorki przy ONZ, aby objąć stanowisko minister stanu.

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Wyścig o stanowisko

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa kończy się pod koniec roku. Nusseibeh dołączyła do grona kandydatów, wśród których są Rebeca Grynspan z Kostaryki, była prezydent Chile Michelle Bachelet, Argentyńczyk Rafael Grossi oraz były prezydent Senegalu Macky Sall.

Według publikacji żaden z kandydatów nie zdobył jeszcze wystarczającego poparcia wśród członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nieformalne głosowania wskazują, że liderką wyścigu jest Grynspan. Jeśli Nusseibeh zostanie wybrana, stanie się pierwszą kobietą na czele ONZ, drugim sekretarzem generalnym arabskiego pochodzenia po Egipcjaninie Butrosie Butrosie-Ghalim oraz pierwszą przedstawicielką arabskich państw Zatoki Perskiej na tym stanowisku.

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