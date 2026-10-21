阿联酋国务部长拉娜·努赛贝已成为下一任联合国秘书长职位的候选人。据阿联酋国家通讯社WAM报道，《国家报》对此进行了报道。阿联酋总统谢赫穆罕默德已就她的候选资格致函联合国安全理事会。

在联合国的工作经验

信中指出，努赛贝在联合国拥有丰富经验，具备评估当前国际挑战的能力，并拥有开展建设性工作的经验。她此前曾担任阿联酋驻联合国代表，并在该国担任安理会成员的两年期间率领其代表团。

努赛贝于2013年被任命为阿联酋驻联合国大使。在此之前，她曾在阿联酋外交部工作，创建了政治规划部门，并担任该部门首任主任长达三年。2024年年中，她离开驻联合国大使职位，出任国务部长。

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职位竞逐

现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于今年年底结束。努赛贝加入了候选人名单，其他人包括来自哥斯达黎加的雷贝卡·格林斯潘、智利前总统米歇尔·巴切莱特、阿根廷人拉斐尔·格罗西以及塞内加尔前总统马基·萨勒。

据该报报道，目前没有任何候选人获得联合国安理会成员的足够支持。非正式投票显示，格林斯潘在竞逐中领先。如果努赛贝当选，她将成为首位领导联合国的女性、继埃及人布特罗斯·布特罗斯-加利之后第二位阿拉伯裔秘书长，以及首位担任该职务的阿拉伯海湾国家代表。

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