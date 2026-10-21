Nowy raport Earth Insight wykazał, że 61,5 mln hektarów obszarów chronionych i zachowanych w krajach tropikalnych pokrywa się z istniejącymi lub planowanymi blokami naftowo-gazowymi. Kolejne 42,7 mln hektarów takich terenów nakłada się na bloki górnicze lub koncesje, informuje Mongabay.

W analizie uczestniczyła koalicja organizacji pozarządowych, w tym Earth Insight, Światowa Komisja ds. Obszarów Chronionych, Sekretariat Kluczowych Obszarów Bioróżnorodności oraz Międzynarodowe Forum Ludów Rdzennych ds. Bioróżnorodności. Zbadała ona, w jaki sposób działalność wydobywcza nakłada się na obszary o różnym poziomie ochrony.

Luki w ochronie bioróżnorodności

Autorzy raportu odnotowali również znaczne luki w ochronie kluczowych obszarów bioróżnorodności. Ponad 36 mln hektarów, czyli 19% niechronionych kluczowych obszarów tego typu, znajduje się w granicach bloków naftowo-gazowych. Kolejne 28 mln hektarów, czyli 15%, pokrywa się z koncesjami górniczymi.

Wśród morskich kluczowych obszarów bioróżnorodności 91 mln hektarów pozostaje bez statusu ochronnego, a 19% tej powierzchni nakłada się na bloki naftowo-gazowe. Ponad 40% wyznaczonych lądowych kluczowych obszarów bioróżnorodności w Amazonii nie jest chronionych; w dorzeczu Konga wskaźnik ten wynosi 29%, a w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Środkowej — ponad połowę.

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Presja w dorzeczu Konga

W dorzeczu Konga 31% chronionych terenów przeznaczono pod działalność naftowo-gazową, a kolejne 5% — pod wydobycie surowców mineralnych. Wśród niechronionych kluczowych obszarów bioróżnorodności 33% pokrywa się z blokami naftowo-gazowymi, a 16% — z obszarami górniczymi.

W raporcie osobno wspomniano o zaproponowanym w Demokratycznej Republice Konga Zielonym Korytarzu Kiwu–Kinszasa o powierzchni 54 mln hektarów. Według szacunków badaczy 39,2 mln hektarów, czyli 72% tego terytorium, będzie pokrywać się z blokami naftowo-gazowymi; 2,6 mln hektarów — z koncesjami górniczymi, a 6,4 mln hektarów — z koncesjami na wyrąb lasów.

Autorzy wezwali rządy, by nie ograniczały się do rozszerzania powierzchni obszarów chronionych w celu osiągnięcia globalnego celu 30×30 — zachowania do 2030 roku co najmniej 30% lądów, wód śródlądowych, obszarów przybrzeżnych i morskich. Ich zdaniem należy zakazać działalności wydobywczej na dużą skalę na terenach chronionych, zapewnić ich skuteczne zarządzanie, a także uznać i odpowiednio finansować prawa do ziemi, zarządzanie oraz działalność ochronną ludów rdzennych i społeczności lokalnych.

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