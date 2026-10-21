Новый отчёт Earth Insight показал, что 61,5 млн гектаров охраняемых и сохраняемых территорий в тропических странах пересекаются с действующими или планируемыми нефтегазовыми блоками. Ещё 42,7 млн гектаров таких земель накладываются на горнодобывающие блоки или концессии, сообщает Mongabay.

В анализе участвовала коалиция неправительственных организаций, в частности Earth Insight, Всемирная комиссия по охраняемым территориям, Секретариат ключевых территорий биоразнообразия и Международный форум коренных народов по биоразнообразию. Она изучала, как добывающая деятельность пересекается с территориями с разным уровнем охраны.

Пробелы в охране биоразнообразия

Авторы отчёта также зафиксировали значительные пробелы в защите ключевых территорий биоразнообразия. Более 36 млн гектаров, или 19% неохраняемых ключевых территорий такого типа, находятся в пределах нефтегазовых блоков. Ещё 28 млн гектаров, или 15%, пересекаются с горнодобывающими концессиями.

Среди морских ключевых территорий биоразнообразия 91 млн гектаров остаётся без охранного статуса, а 19% этой площади накладывается на нефтегазовые блоки. Более 40% определённых наземных ключевых территорий биоразнообразия в Амазонии не имеют защиты; в бассейне Конго этот показатель составляет 29%, а в Юго-Восточной Азии и Центральной Америке — более половины.

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Давление в бассейне Конго

В бассейне Конго 31% охраняемых земель предназначены для нефтегазовой деятельности, ещё 5% — для добычи полезных ископаемых. Среди неохраняемых ключевых территорий биоразнообразия 33% пересекаются с нефтегазовыми блоками, а 16% — с горнодобывающими районами.

В отчёте отдельно упоминается предложенный в Демократической Республике Конго Зелёный коридор Киву—Киншаса площадью 54 млн гектаров. По оценке исследователей, 39,2 млн гектаров, или 72% этой территории, будут пересекаться с нефтегазовыми блоками; 2,6 млн гектаров — с горнодобывающими концессиями, а 6,4 млн гектаров — с лесозаготовительными концессиями.

Авторы призвали правительства не ограничиваться расширением площади охраняемых территорий для достижения глобальной цели 30×30 — сохранить к 2030 году не менее 30% суши, внутренних вод, прибрежных и морских районов. По их мнению, следует запрещать масштабную добывающую деятельность на охраняемых землях, обеспечивать их действенное управление, а также признавать и надлежащим образом финансировать земельные права, управление и природоохранную деятельность коренных народов и местных общин.

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