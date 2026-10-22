В США лидеры Демократической партии и избирательные группы подали иск против президента Дональда Трампа и Министерства юстиции, стремясь помешать федеральным чиновникам давить на штаты с требованием исключать людей из списков избирателей в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Об этом сообщает The Hill.

Иск в Вашингтоне

44-страничная жалоба была подана в Окружной суд США по округу Колумбия. Истцы утверждают, что Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности незаконно требовали от штатов исключать из списков лиц, которых подозревают в отсутствии гражданства США, а также угрожали уголовным преследованием избирательным чиновникам в случае отказа выполнять такие требования.

Среди истцов — три группы, связанные с Демократической партией, а также лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. В иске говорится, что администрация использовала небрежно составленные списки, и это может привести к тому, что избиратели, имеющие право голоса, не получат бюллетени или их голоса не будут учтены.

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Требование в отношении Калифорнии

Истцы отдельно упомянули требование Министерства юстиции от 13 октября к Калифорнии удержать или отложить выдачу бюллетеней более чем 20 тысячам зарегистрированных избирателей, которых заподозрили в отсутствии гражданства США. Они также заявили, что угрозы тюремным заключением государственным и местным избирательным чиновникам нарушают Закон об избирательных правах.

В Министерстве юстиции заявили, что все шаги ведомства по защите честности выборов основаны на законе и оспариваются в открытых судах. В Белом доме заявили, что добиваются подотчетности во время выборов, и обвинили демократов в препятствовании мерам по защите безопасности выборов.

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