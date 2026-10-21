Earth Insight的一份新报告发现，热带国家中6150万公顷受保护和保育区域与正在运营或规划中的油气区块重叠。另有4270万公顷此类土地与采矿区块或特许区重叠，Mongabay报道。

参与分析的是一个非政府组织联盟，包括Earth Insight、世界保护地委员会、关键生物多样性区域秘书处以及国际原住民生物多样性论坛。该联盟研究了采掘活动如何与保护水平不同的区域重叠。

生物多样性保护缺口

报告作者还记录了关键生物多样性区域保护方面的显著缺口。超过3600万公顷，即此类未受保护关键区域的19%，位于油气区块范围内。另有2800万公顷，即15%，与采矿特许区重叠。

在海洋关键生物多样性区域中，9100万公顷仍未获得保护地位，其中19%的面积与油气区块重叠。亚马逊地区已确定的陆地关键生物多样性区域中，超过40%未受保护；刚果盆地这一比例为29%，而东南亚和中美洲则超过一半。

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刚果盆地的压力

在刚果盆地，31%的受保护土地被指定用于油气活动，另有5%用于矿产资源开采。在未受保护的关键生物多样性区域中，33%与油气区块重叠，16%与采矿区域重叠。

报告还特别提到了刚果民主共和国拟议的基伍—金沙萨绿色走廊，其面积为5400万公顷。研究人员估计，3920万公顷，即该区域的72%，将与油气区块重叠；260万公顷将与采矿特许区重叠，640万公顷将与伐木特许区重叠。

作者呼吁各国政府不要仅限于扩大保护区面积，以实现全球“30×30”目标——到2030年保护至少30%的陆地、内陆水域、沿海和海洋区域。他们认为，应禁止在受保护土地上开展大规模采掘活动，确保对这些土地的有效管理，并承认和适当资助原住民及地方社区的土地权利、治理和自然保护活动。

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