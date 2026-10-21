Amerykański aktor Sean Gunn poinformował, że nie planuje już wcielać się fizycznie w postać szopa Rakety na planie filmu „Strażnicy Galaktyki”. Podczas pracy nad filmami odtwarzał ruchy postaci przed innymi aktorami, a animatorzy wykorzystywali jego grę jako podstawę do stworzenia ekranowego wizerunku Rakety.

Według Ganna, ze względu na wiek i znaczny wysiłek fizyczny coraz trudniej jest mu wykonywać ruchy i utrzymywać pozycje niezbędne do tej roli. Aktor opowiedział o tym w programie Brandona Davisa.

„Odkąd kilka lat temu skończyłem 50 lat, nie gram już Rakety. Nie żeby do mnie dzwonili. Ale gdyby zadzwonili, nie sądzę, żebym był w stanie ponownie podjąć się tej pracy jako Raketa. Myślę, że jestem już na to za stary” – powiedział aktor.

Według Ganna największe obciążenie podczas kręcenia filmów nie spoczywało na kolanach, ale na stopach i kostkach. Aby w przybliżeniu dorównać wzrostem Rakietowi, aktor musiał przez większość czasu poruszać się w niskim przysiadzie.

„Wszyscy myślą, że problem leży w moich kolanach, ale tak naprawdę chodzi o stopy i kostki. Stoję w przysiadzie, jak łapacz w baseballu, i często się obracam, opierając się na punktach styku z podłożem. Bardzo wiele ruchów przypada właśnie na kostki i stopy. Myślę, że przez te wszystkie lata miało to pewien wpływ na mój organizm” – powiedział.

Aktor zaznaczył również, że po pewnym czasie taka praca zaczyna powodować ból.

Głosem Rakiety w filmach Marvela jest Bradley Cooper, jednak podczas samych zdjęć rolę tej postaci na planie odgrywał właśnie Sean Gunn. Poruszał się obok innych aktorów, wchodził z nimi w interakcję w kadrze i pomagał im zrozumieć, gdzie znajduje się Raketa i jak zachowuje się w danej scenie. Później w gotowym filmie zamiast Gunna pojawiła się postać wygenerowana komputerowo.

W ten sposób aktor pracował nad postacią Rakety we wszystkich trzech częściach „Strażników Galaktyki”. Pierwszy film ukazał się w 2014 roku, „Strażnicy Galaktyki 2” – w 2017 roku, a „Strażnicy Galaktyki 3” – w 2023 roku.

Źródło: Variety.

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