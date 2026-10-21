肖恩·冈恩表示，他将不再在《银河护卫队》中饰演浣熊“火箭”一角

美国演员肖恩·冈恩表示，他不再计划在《银河护卫队》的片场亲自扮演浣熊“火箭”。 在拍摄期间，他会在其他演员面前演绎角色的动作，而动画师则以他的表演为基础，打造火箭在银幕上的形象。

据冈恩透露，由于年龄增长和巨大的体力消耗，他越来越难以完成该角色所需的动作并保持相应姿势。这位演员在布兰登·戴维斯的节目中谈到了这一点。

“自从几年前我年满50岁以来，我就不再饰演火箭了。倒也不是没人找我。但如果有人打电话来，我不认为自己还能再次胜任火箭这个角色。 我觉得我已经太老了，”这位演员说道。

据甘恩透露，拍摄期间最大的负担并非来自膝盖，而是来自脚部和脚踝。为了大致达到“火箭”的身高，演员大部分时间都不得不保持低蹲姿势。

“大家都以为问题出在我的膝盖上，但实际上是脚和脚踝。我像棒球中的捕手一样保持半蹲姿势，并且经常依靠脚与地面的接触点来转身。 脚踝和脚部承担了大量的动作。这些年来，我想这多少对我的身体产生了一些影响，”他说道。

这位演员还指出，一段时间后，这种工作方式会开始引发疼痛。

在漫威电影中，“火箭”的配音由布拉德利·库珀担任，但在实际拍摄过程中，片场中这个角色的表演者正是肖恩·冈恩。 他与其他演员并肩行动，在镜头前与他们互动，并帮助他们理解火箭的位置以及他在特定场景中的行为方式。 后来，在成片中，冈恩的镜头被电脑生成的角色所取代。

就这样，这位演员在《银河护卫队》的三部曲中都参与了“火箭”角色的塑造。 第一部电影于2014年上映，《银河护卫队2》于2017年上映，而《银河护卫队3》将于2023年上映。

来源：《Variety》。

Netflix发布了格蕾塔·葛韦格执导的新版《纳尼亚传奇》首支预告片——《卫报》。

新版《纳尼亚传奇》的预告片在播放量上超越了《芭比》。

关注我们在