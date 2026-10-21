Prefektura policji w Paryżu wydała zarządzenie zakazujące niezadeklarowanych demonstracji i zgromadzeń w wybranych dzielnicach stolicy Francji. Ograniczenia będą obowiązywać w czwartek, informuje Interia.

Zakaz obejmuje w szczególności okolice Pałacu Elizejskiego, rezydencji premiera Matignon, Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Organizowanie protestów będzie również niemożliwe w pobliżu Luwru i na Polach Elizejskich.

Obszary objęte zakazem

Na liście stref znalazły się paryskie dworce kolejowe, Place d'Italie, Place de la Bastille, Place de la République, Châtelet, Les Halles, Île de la Cité oraz dzielnica wielkich domów towarowych.

W komunikacie prefektury wskazano, że zakazane jest przebywanie i przemieszczanie się uczestników protestów, marszów i zgromadzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z wymogami prawa. Wcześniej tego samego dnia prefektura cofnęła zezwolenie na zapowiedzianą demonstrację, powołując się na niezdolność jej organizatorów do zapobieżenia zakłóceniom porządku podczas wcześniejszych akcji 13 i 17 października.

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Godzina policyjna

Wcześniej, w ramach ogłoszonej godziny policyjnej, władze zakazały wszelkich niezadeklarowanych zgromadzeń od godziny 20:00 w środę do godziny 6:00 w czwartek. Ograniczenia dotyczą obszarów w pobliżu Pałacu Elizejskiego, budynków obu izb parlamentu, dworców i Pól Elizejskich oraz obejmują osoby w każdym wieku.

Prokuratorka Paryża Laure Beccuau oświadczyła, że pierwsza noc godziny policyjnej, z poniedziałku na wtorek, minęła spokojnie. Mer Paryża Emmanuel Grégoire poparł mieszkańców domagających się przywrócenia spokoju i nazwał godzinę policyjną środkiem nadzwyczajnym.

Konsekwencje dla turystyki

Przedstawiciele branży turystycznej wyrażają zaniepokojenie skutkami zamieszek. Według Didiera Arino, szefa firmy konsultingowo-badawczej Protourisme, w Paryżu, Lyonie i Marsylii odnotowano już spadek liczby rezerwacji hotelowych. Zaznaczył również, że jeden dzień zamieszek w centrum Paryża może spowodować około 1-procentowy wzrost liczby anulowanych rezerwacji w kolejnych dniach i tygodniach.

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