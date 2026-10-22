Президент США Дональд Трамп 26 октября проведёт предвыборный митинг в городе Коринт, штат Миссисипи. Мероприятие состоится на арене Crossroads Arena за неделю до ноябрьских промежуточных выборов, сообщает The Hill.

Гонка за Сенат

О митинге в среду объявил Национальный комитет Республиканской партии США. В Миссисипи проходит борьба за место в Сенате между сенатором-республиканкой Синди Хайд-Смит и кандидатом от Демократической партии Скоттом Коломом.

По данным издания, в последние недели гонка стала более конкурентной, чем ожидалось ранее. Несколько беспартийных аналитических проектов изменили оценку этой гонки со статуса «уверенно республиканский» или «безопасно республиканский» на «вероятно республиканский».

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Предвыборные поездки

The Hill отмечает, что республиканцы обеспокоены возможностью низкой явки своих сторонников в штатах, где партия традиционно имеет сильные позиции, или голосованием избирателей за кандидатов разных партий. Митинг в Коринте пройдёт в 1-м избирательном округе Миссисипи, где президент получил преимущество в 37 процентных пунктов, по данным The Downballot.

В последнее время Трамп уже проводил митинги в Канзасе и Северной Каролине, а также должен был выступить на мероприятии в Южной Каролине в среду. Decision Desk HQ прогнозирует 78-процентную вероятность возвращения демократами контроля над Палатой представителей и 56-процентную вероятность перехода Сената под контроль Демократической партии.

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