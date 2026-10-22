Prezydent USA Donald Trump 26 października zorganizuje wiec wyborczy w mieście Corinth w stanie Missisipi. Wydarzenie odbędzie się w hali Crossroads Arena tydzień przed listopadowymi wyborami śródokresowymi, informuje The Hill.

Wyścig o Senat

O wiecu w środę poinformował Krajowy Komitet Partii Republikańskiej USA. W Missisipi trwa wyścig o miejsce w Senacie między republikańską senator Cindą Hyde-Smith a kandydatem Partii Demokratycznej Scottem Colomem.

Według publikacji w ostatnich tygodniach wyścig stał się bardziej konkurencyjny, niż wcześniej oczekiwano. Kilka bezpartyjnych projektów analitycznych zmieniło ocenę tego wyścigu ze statusu „zdecydowanie republikański” lub „bezpiecznie republikański” na „prawdopodobnie republikański”.

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Podróże wyborcze

The Hill zauważa, że republikanie obawiają się możliwości niskiej frekwencji wśród swoich zwolenników w stanach, w których partia tradycyjnie ma silną pozycję, lub głosowania wyborców na kandydatów różnych partii. Wiec w Corinth odbędzie się w 1. okręgu wyborczym Missisipi, gdzie prezydent uzyskał przewagę 37 punktów procentowych, według The Downballot.

W ostatnim czasie Trump organizował już wiece w Kansas i Karolinie Północnej, a także miał wystąpić w środę na wydarzeniu w Karolinie Południowej. Decision Desk HQ prognozuje 78-procentowe prawdopodobieństwo odzyskania przez demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów oraz 56-procentowe prawdopodobieństwo przejścia Senatu pod kontrolę Partii Demokratycznej.

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