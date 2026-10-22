美国总统唐纳德·特朗普将于10月26日在密西西比州科林斯市举行竞选集会。活动将在11月中期选举前一周于Crossroads Arena举行，The Hill报道。

参议院席位之争

美国共和党全国委员会于周三宣布了这场集会。在密西西比州，共和党参议员辛迪·海德-史密斯与民主党候选人斯科特·科洛姆正在角逐一个参议院席位。

据该媒体称，最近几周，这场竞争比此前预期更为激烈。多个无党派分析项目将对这场选战的评估从“稳固共和党”或“安全共和党”改为“倾向共和党”。

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竞选行程

The Hill指出，共和党人担心在该党传统上实力强劲的州，其支持者的投票率可能偏低，或选民会投票给来自不同政党的候选人。根据The Downballot的数据，科林斯的集会将在密西西比州第1选区举行，特朗普总统曾以37个百分点的优势获胜。

特朗普近期已在堪萨斯州和北卡罗来纳州举行集会，并原定于周三在南卡罗来纳州的一场活动上发表讲话。Decision Desk HQ预测，民主党重新夺回众议院控制权的概率为78%，参议院转由民主党控制的概率为56%。

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