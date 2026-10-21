В Польше 49,8% участников опроса положительно оценили действия правительства в ответ на последние случаи насилия в школах. Отрицательную оценку дали 41,6% респондентов, еще 8,5% не определились с ответом, сообщает Interia со ссылкой на исследование IBRiS для Grupa Polsat.

На вопрос о реакции властей 40,2% опрошенных ответили «скорее хорошо», а 9,6% — «однозначно хорошо». В то же время 22,4% считают, что правительство отреагировало «однозначно плохо», а 19,2% выбрали вариант «скорее плохо».

Разница между оценками женщин и мужчин

Действия правительства положительно оценили 56,1% опрошенных женщин и 43% мужчин. Реакцию властей критически оценили 50,5% мужчин и 33,7% женщин. Ответ «не знаю» или «трудно сказать» дали 10,2% женщин и 6,6% мужчин.

Наибольшая доля положительных оценок зафиксирована среди людей в возрасте от 70 лет — 67,8%. В группе 50–59 лет действия властей положительно оценили 58,1% респондентов, а среди участников в возрасте 18–29 лет — 50,2%.

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Отрицательные оценки преобладали в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет. В группе 30–39 лет критическое мнение высказали 50,4% опрошенных, положительное — 41,9%. Среди респондентов в возрасте 40–49 лет действия правительства отрицательно оценили 50,5%, положительно — 37,8%.

Опрос после нападений в школах

Исследование провели после серии опасных инцидентов в польских образовательных учреждениях в начале октября. В Остроленке 19-летний молодой человек напал на людей в школе и ранил девятерых. На следующий день в Лещидоле-Новинах возле Вышкува 15-летний подросток смертельно ранил 37-летнюю сотрудницу школы.

После этих событий в сети распространялись угрозы и сообщения о якобы «кровавой пятнице», однако полиция не подтвердила существование такого интернет-челленджа. К утру среды правоохранители провели почти 276 тысяч проверок образовательных учреждений по всей стране и задержали 195 человек.

Опрос IBRiS состоялся 14–16 октября 2026 года методом стандартизированных телефонных интервью CATI. В нем приняли участие 1000 респондентов со всей Польши.

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