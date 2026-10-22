Французские депутаты 22 октября отклонили положение законопроекта о финансировании системы социального страхования на 2027 год, которое должно было обеспечить поступления в размере €3,7 млрд. Решение осложняет планы правительства по сокращению дефицита системы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на BFMTV.

Изменения для работодателей

Норма содержалась в статье 7 законопроекта. Она предусматривала сокращение льгот по уплате взносов работодателями для компаний, выплачивающих сотрудникам премии за участие в прибыли или бонусы в виде акций.

После трёх дней дебатов депутаты поддержали поправки, исключившие это положение. За них голосовали представители лагеря президента Эммануэля Макрона и правые депутаты, которые считали предложенный механизм вредным для бизнеса.

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Планы правительства по дефициту

Министр труда Жан-Пьер Фаранду предупредил, что предложения депутатов будут иметь финансовые последствия, уже измеряемые миллиардами евро. Депутат-социалист Жером Гедж заявил, что такие решения ставят под угрозу восстановление финансов системы социального страхования.

Правительство Франции стремится сократить дефицит социального страхования с ожидаемых €21,8 млрд в 2026 году до €12,7 млрд в 2027 году. Если депутаты отклонят весь доходный раздел законопроекта, они не смогут перейти к рассмотрению его расходной части.

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