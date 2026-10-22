Francuscy deputowani 22 października odrzucili przepis projektu ustawy o finansowaniu systemu ubezpieczeń społecznych na 2027 rok, który miał zapewnić wpływy w wysokości 3,7 mld euro. Decyzja komplikuje rządowe plany zmniejszenia deficytu systemu, informuje Anadolu Agency, powołując się na BFMTV.

Zmiany dla pracodawców

Przepis znajdował się w artykule 7 projektu ustawy. Przewidywał ograniczenie ulg w opłacaniu składek przez pracodawców dla firm, które wypłacają pracownikom premie z tytułu udziału w zyskach lub premie w formie akcji.

Po trzech dniach debat deputowani poparli poprawki usuwające ten przepis. Głosowali za nimi przedstawiciele obozu prezydenta Emmanuela Macrona oraz prawicowi deputowani, którzy uznali proponowany mechanizm za szkodliwy dla biznesu.

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Plany rządu dotyczące deficytu

Minister pracy Jean-Pierre Farandou ostrzegł, że propozycje deputowanych będą miały konsekwencje finansowe mierzone już w miliardach euro. Socjalistyczny deputowany Jérôme Guedj oświadczył, że takie decyzje zagrażają odbudowie finansów systemu ubezpieczeń społecznych.

Rząd Francji dąży do zmniejszenia deficytu ubezpieczeń społecznych z oczekiwanych 21,8 mld euro w 2026 roku do 12,7 mld euro w 2027 roku. Jeśli deputowani odrzucą całą część dochodową projektu ustawy, nie będą mogli przejść do rozpatrywania jego części wydatkowej.

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