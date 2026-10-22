В Польше студенты, получающие пенсию по случаю потери кормильца после смерти одного из родителей, должны до конца октября предоставить в Управление социального страхования ZUS справку из высшего учебного заведения о продолжении обучения. Это касается тех, кто начал обучение в октябре, а также студентов, у которых истёк срок действия предыдущей справки. Без документа выплату приостановят, сообщает RMF24.

Когда ежегодное подтверждение не требуется

Ежегодно подтверждать обучение не нужно, если учебное заведение выдало справку на весь период обучения, например на пятилетнюю программу. В то же время ZUS может в любой момент проверить, действительно ли человек продолжает обучение.

Если справка была выдана только на один учебный год, последнюю выплату пенсии по случаю потери кормильца по этому документу осуществили в сентябре. Для дальнейшего получения средств студент должен до конца октября предоставить новую справку и заявление о продолжении выплат.

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Кто имеет право на пенсию по случаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца после смерти одного из родителей назначается детям до 16 лет, а при продолжении обучения — до 25 лет. Студенты, которым исполняется 25 лет на последнем курсе, могут получать выплату до окончания учебного года.

Лица, ставшие полностью нетрудоспособными до 16 лет или во время обучения до достижения 25-летнего возраста, могут получать пенсию по случаю потери кормильца независимо от возраста и статуса студента. В случае прекращения обучения об этом следует незамедлительно сообщить ZUS, иначе излишне полученные средства придётся вернуть вместе с процентами.

Выплата назначается с месяца подачи заявления и справки. Поэтому студент, который предоставит документы только в ноябре, не получит средства за октябрь.

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