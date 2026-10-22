W Polsce studenci pobierający rentę rodzinną po śmierci jednego z rodziców muszą do końca października złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to osób, które rozpoczęły naukę w październiku, a także studentów, którym wygasła ważność poprzedniego zaświadczenia. Bez dokumentu wypłata zostanie wstrzymana, informuje RMF24.

Kiedy coroczne potwierdzenie nie jest potrzebne

Nie trzeba co roku potwierdzać nauki, jeśli placówka edukacyjna wydała zaświadczenie na cały okres kształcenia, na przykład na pięcioletni program. Jednocześnie ZUS może w każdej chwili sprawdzić, czy dana osoba faktycznie kontynuuje naukę.

Jeśli zaświadczenie wydano tylko na jeden rok akademicki, ostatnią wypłatę renty rodzinnej na podstawie tego dokumentu zrealizowano we wrześniu. Aby nadal otrzymywać środki, student musi do końca października złożyć nowe zaświadczenie oraz wniosek o kontynuację wypłat.

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Kto ma prawo do renty rodzinnej

Renta rodzinna po śmierci jednego z rodziców przysługuje dzieciom do 16. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki — do 25. roku życia. Studenci, którzy kończą 25 lat na ostatnim roku, mogą otrzymywać świadczenie do końca roku akademickiego.

Osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia, mogą otrzymywać rentę rodzinną niezależnie od wieku i statusu studenta. W razie przerwania nauki należy niezwłocznie poinformować o tym ZUS, w przeciwnym razie nadmiernie pobrane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku i zaświadczenia. Dlatego student, który dostarczy dokumenty dopiero w listopadzie, nie otrzyma środków za październik.

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