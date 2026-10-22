W Paryżu we Francji przedłużono nocną godzinę policyjną w niektórych rejonach. Będzie ona obowiązywać każdego wieczoru od 23:00 do 06:00 do poniedziałkowego rana. Odpowiednie zarządzenie prefektury policji w Paryżu opublikowano w czwartek.

Ograniczenia po aktach przemocy

Jak informuje France 24, ograniczenia obowiązują po przemocy i grabieżach, do których doszło w weekend. Stacja zaznacza, że godzinę policyjną wprowadzono w wyznaczonych rejonach francuskiej stolicy, a nowe zarządzenie przedłuża jej obowiązywanie do poniedziałkowego rana.

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Studencka demonstracja w Paryżu

W czwartek w Paryżu odbył się studencki protest, na który przyszły setki osób. Policja wcześniej zakazała jego przeprowadzenia, jednak sąd w trybie pilnym uchylił ten zakaz. Przed wiecami 17 października studenci prowadzili protesty przez cztery tygodnie.

W materiale France 24 dziennikarz Mark Owen rozmawiał również z Alice Cohen-Morzadec, międzynarodową rzeczniczką stowarzyszenia studenckiego L'Union étudiante.

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