W Polsce 49,8% uczestników badania pozytywnie oceniło działania rządu w odpowiedzi na ostatnie przypadki przemocy w szkołach. Negatywną ocenę wystawiło 41,6% respondentów, a kolejne 8,5% nie miało sprecyzowanej odpowiedzi, informuje Interia, powołując się na badanie IBRiS dla Grupy Polsat.

Na pytanie o reakcję władz 40,2% ankietowanych odpowiedziało „raczej dobrze”, a 9,6% — „zdecydowanie dobrze”. Jednocześnie 22,4% uważa, że rząd zareagował „zdecydowanie źle”, a 19,2% wybrało odpowiedź „raczej źle”.

Różnica między ocenami kobiet i mężczyzn

Działania rządu pozytywnie oceniło 56,1% ankietowanych kobiet i 43% mężczyzn. Reakcję władz krytycznie oceniło 50,5% mężczyzn oraz 33,7% kobiet. Odpowiedzi „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” udzieliło 10,2% kobiet i 6,6% mężczyzn.

Największy odsetek pozytywnych ocen odnotowano wśród osób w wieku od 70 lat — 67,8%. W grupie wiekowej 50–59 lat działania władz pozytywnie oceniło 58,1% respondentów, a wśród uczestników w wieku 18–29 lat — 50,2%.

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Negatywne oceny przeważały w grupach wiekowych 30–39 i 40–49 lat. W grupie 30–39 lat krytyczną opinię wyraziło 50,4% ankietowanych, a pozytywną — 41,9%. Wśród respondentów w wieku 40–49 lat działania rządu negatywnie oceniło 50,5%, a pozytywnie — 37,8%.

Badanie po atakach w szkołach

Badanie przeprowadzono po serii niebezpiecznych incydentów w polskich placówkach oświatowych na początku października. W Ostrołęce 19-letni mężczyzna zaatakował ludzi w szkole i zranił dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni nastolatek śmiertelnie zranił 37-letnią pracownicę szkoły.

Po tych wydarzeniach w sieci rozpowszechniano groźby i wiadomości o rzekomym „krwawym piątku”, jednak policja nie potwierdziła istnienia takiego internetowego wyzwania. Do środy rano funkcjonariusze przeprowadzili niemal 276 tys. kontroli placówek oświatowych w całym kraju i zatrzymali 195 osób.

Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 14–16 października 2026 roku metodą standaryzowanych wywiadów telefonicznych CATI. Wzięło w nim udział 1000 respondentów z całej Polski.

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