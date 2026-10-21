英国国王查尔斯三世在温莎城堡举行的国宴上赞扬了阿曼为保持霍尔木兹海峡航运畅通所作的努力。在阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克为期三天的国事访问第一天，这位君主称这些努力对国际社会至关重要，尤其是对受该地区冲突影响的最弱势群体而言。

据《The National》报道，查尔斯三世部分使用阿拉伯语发表演讲。他表示，在冲突痛苦地重返该地区之际，他认可阿曼长期以来作为各方可信赖调解人的角色。国王还高度评价了阿曼在波斯湾推行的“建设性中立”政策。

温莎的仪式

海赛姆苏丹乘坐马车抵达温莎城堡，并与英国王室成员共度时光。他向查尔斯三世授予赛义德勋章，国王随后在为160名宾客举行的国宴上佩戴了该勋章。

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查尔斯三世称阿曼是英国最悠久的盟友和最亲密的朋友之一。他还提到，威廉王子和阿曼王储泰亚津·本·海赛姆共同担任“阿拉伯宝石”探险队的赞助人；该探险队去年重走了英国探险家伯特伦·托马斯于1928年走过的沿海路线。

投资与安全合作

访问期间，阿曼和英国官员预计将签署一系列协议，其中包括参与塞拉莱一项价值10亿美元的数据中心项目。根据英国首相办公室的声明，两国计划加强在安全、国防和贸易领域的合作。

加强英阿主权投资伙伴关系，预计将增加对可再生能源、技术、关键矿产、航天产业、医疗保健和金融服务的投资。英国出口融资机构还将把为英国对阿曼出口提供的融资能力提高至70亿英镑。双方还预计将签署一项海事合作协议，其中将规定加强与阿曼海事安全中心的信息共享。

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