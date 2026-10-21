Король Великобритании Карл III на государственном банкете в Виндзорском замке отметил усилия Омана по сохранению открытого судоходства через Ормузский пролив. В первый день трёхдневного государственного визита султана Омана Хайсама бин Тарика монарх назвал эти усилия важными для международного сообщества, в частности для наиболее уязвимых людей, затронутых конфликтом в регионе.

Как сообщает The National, Карл III частично произнёс речь на арабском языке. Он заявил, что признаёт давнюю роль Омана как надёжного посредника для всех сторон в период, когда конфликт болезненно вернулся в регион. Король также высоко оценил политику «конструктивного нейтралитета» Омана в Персидском заливе.

Церемония в Виндзоре

Султан Хайсам прибыл в Виндзорский замок в конном экипаже и провёл время с представителями британской королевской семьи. Он вручил Карлу III орден Аль Саида, который король позднее надел на государственный банкет для 160 гостей.

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Карл III назвал Оман одним из старейших союзников и ближайших друзей Великобритании. Он также упомянул совместное покровительство принца Уильяма и наследного принца Омана Тейязина бин Хайсама над экспедицией Jewel of Arabia, которая в прошлом году повторила прибрежный маршрут британского исследователя Бертрама Томаса 1928 года.

Инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности

Во время визита оманские и британские чиновники должны подписать ряд договорённостей, в том числе об участии в проекте дата-центра в Салале стоимостью $1 млрд. По заявлению канцелярии британского премьер-министра, страны планируют усилить взаимодействие в сферах безопасности, обороны и торговли.

Укрепление Партнёрства суверенных инвестиций Великобритании и Омана должно увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, технологии, критически важные минералы, космическую отрасль, здравоохранение и финансовые услуги. Британское агентство экспортного финансирования также должно увеличить возможности финансирования британского экспорта в Оман до £7 млрд. Также ожидается подписание соглашения о морском сотрудничестве, предусматривающего расширенный обмен информацией с Оманским центром морской безопасности.

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