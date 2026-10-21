Król Wielkiej Brytanii Karol III podczas bankietu państwowego na zamku Windsor docenił wysiłki Omanu na rzecz utrzymania otwartej żeglugi przez cieśninę Ormuz. Pierwszego dnia trzydniowej wizyty państwowej sułtana Omanu Hajthama ibn Tarika monarcha nazwał te wysiłki ważnymi dla społeczności międzynarodowej, w szczególności dla najbardziej bezbronnych osób dotkniętych konfliktem w regionie.

Jak informuje The National, Karol III częściowo wygłosił przemówienie po arabsku. Oświadczył, że uznaje wieloletnią rolę Omanu jako zaufanego mediatora dla wszystkich stron w czasie, gdy konflikt boleśnie powrócił do regionu. Król wysoko ocenił także politykę „konstruktywnej neutralności” Omanu w Zatoce Perskiej.

Ceremonia w Windsorze

Sułtan Hajtham przybył do zamku Windsor konnym powozem i spędził czas z przedstawicielami brytyjskiej rodziny królewskiej. Wręczył Karolowi III Order Al Saida, który król później założył na bankiet państwowy dla 160 gości.

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Karol III nazwał Oman jednym z najstarszych sojuszników i najbliższych przyjaciół Wielkiej Brytanii. Wspomniał także o wspólnym patronacie księcia Williama i omańskiego następcy tronu Theyazina ibn Hajthama nad ekspedycją Jewel of Arabia, która w ubiegłym roku odtworzyła nadbrzeżną trasę brytyjskiego podróżnika Bertrama Thomasa z 1928 roku.

Inwestycje i współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

Podczas wizyty omańscy i brytyjscy urzędnicy mają podpisać szereg porozumień, w tym dotyczących udziału w projekcie centrum danych w Salali o wartości 1 mld dolarów. Według kancelarii brytyjskiego premiera kraje planują zacieśnić współpracę w dziedzinach bezpieczeństwa, obronności i handlu.

Wzmocnienie Partnerstwa Inwestycji Suwerennych Wielkiej Brytanii i Omanu ma zwiększyć inwestycje w energię odnawialną, technologie, minerały o krytycznym znaczeniu, sektor kosmiczny, ochronę zdrowia i usługi finansowe. Brytyjska agencja finansowania eksportu ma także zwiększyć możliwości finansowania brytyjskiego eksportu do Omanu do 7 mld funtów. Oczekuje się również podpisania umowy o współpracy morskiej, która będzie przewidywała rozszerzoną wymianę informacji z Omańskim Centrum Bezpieczeństwa Morskiego.

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