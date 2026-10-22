Rząd Włoch przeprowadzi 22 października nadzwyczajne posiedzenie w związku z kryzysem dostaw żywności i paliwa w Neapolu oraz innych rejonach południa kraju. Przyczyną jest strajk kierowców ciężarówek protestujących przeciwko wysokim cenom paliwa, informuje RMF24.

Puste półki i kolejki na stacjach paliw

W supermarketach w Neapolu coraz trudniej znaleźć świeże produkty. Brakuje w szczególności warzyw, owoców, jaj i produktów mlecznych. Z powodu zakłóceń w dostawach wiele półek i chłodni w sklepach opustoszało.

Problemy pojawiły się także z paliwem: część stacji benzynowych zaprzestała działalności, a przed tymi, które pozostały otwarte, utworzyły się długie kolejki. Według włoskiej gazety La Repubblica miasto jest faktycznie sparaliżowane przez coraz większe zakłócenia w dostawach. Mieszkańcy wymieniają się w komunikatorach informacjami o miejscach, gdzie nadal można kupić produkty lub zatankować samochód.

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Produkcja mozzarelli zagrożona

Strajk wpłynął również na lokalnych producentów mozzarelli z mleka bawolic. Jak pisze neapolitańska gazeta Il Mattino, mleczarnie serowarskie nie otrzymują mleka z powodu zablokowania połączeń transportowych, dlatego część zakładów tymczasowo zamknięto.

Dyrektor konsorcjum producentów tego sera Pier Maria Saccani oświadczył, że rolnicy nadal produkują mleko, jednak nie mogą dostarczyć go do przetworzenia. Jak powiedział, branża znalazła się w poważnym kryzysie.

Zakłócenia w dostępności produktów i paliwa odnotowano również w Kalabrii. Według informacji włoskiej prasy rząd Giorgii Meloni może rozważyć przeznaczenie ponad 500 mln euro pomocy dla sektora transportowego, który cierpi z powodu wzrostu kosztów paliwa.

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