意大利政府将于10月22日就那不勒斯及该国南部其他地区食品和燃料供应危机召开紧急会议。原因是卡车司机因燃料价格高企而举行罢工，RMF24报道。

货架空空，加油站排起长队

在那不勒斯的超市里，寻找新鲜产品正变得越来越困难。尤其缺少蔬菜、水果、鸡蛋和乳制品。由于配送中断，许多商店的货架和冷藏柜已经空了。

燃料也出现问题：部分加油站已停止营业，仍在营业的加油站前则排起了长队。据意大利报纸《共和报》报道，由于供应中断日益严重，这座城市实际上已陷入瘫痪。居民在即时通讯软件中交换信息，告知哪里还能买到食品或给汽车加油。

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马苏里拉奶酪生产面临威胁

罢工还影响了当地以水牛奶制作马苏里拉奶酪的生产商。正如那不勒斯报纸《Il Mattino》所写，由于交通运输被阻断，奶酪厂无法收到牛奶，因此部分企业被暂时关闭。

该奶酪生产商联盟主任皮耶尔·玛丽亚·萨卡尼表示，农民仍在生产牛奶，但无法将其运往加工厂。他说，该行业已陷入严重危机。

卡拉布里亚也记录到食品和燃料供应不足。根据意大利媒体的消息，焦尔贾·梅洛尼政府可能考虑向因燃料成本上涨而受困的运输行业提供超过5亿欧元的援助。

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