美国总统唐纳德·特朗普计划于周一在美国华盛顿林肯纪念堂倒影池旁发表讲话，时值选举日前夕。预计他将在演讲中向选民介绍其政府和共和党议员自其第二个总统任期开始以来一直推动的议程。

白宫确认活动

白宫于周日确认将举行该活动，数小时前，特朗普在艾奥瓦州与记者交谈时提到了这一可能性。“我们可能明天举办，或者类似的事情，”他说，并补充称，在这处地标附近露面将能够“展示它有多美”。

据《国会山报》报道，援引一名熟悉计划的消息人士的话称，预计总统还将谈及其政府耗资巨大且存在争议的修复项目，其中包括对倒影池的升级。该媒体称，该项目伴随着延误、成本上升以及有关涉嫌破坏行为的法律纠纷。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞选活动的结束

在华盛顿的演讲将成为特朗普在中期选举前竞选活动的非典型收尾：投票前的最后一天，他将在美国首都度过，而不是在某个关键州举行集会。《国会山报》指出，在过去一个月里，特朗普举行了超过25场集会，试图帮助共和党人维持对众议院和参议院的控制。

倒影池的改造是该政府改变华盛顿面貌的更广泛方针的一部分。该媒体还写道，为建设新的宴会厅而拆除白宫东翼、将玫瑰园改造成露台，以及联邦特区的其他建设项目。

关注我们在