塞尔维亚前总统亚历山大·武契奇在贝尔格莱德附近其父亲的家中接待了匈牙利前总理维克托·奥尔班。会晤期间，两位政要讨论了近期在选举中的失利，并表示不会停止合作。

武契奇发布了一段会面视频，并配文写道：“维克托和我。一位朋友的故事。”他向奥尔班表示欢迎，并称其为自己的兄弟。

“我很高兴接待维克多·奥尔班——我的挚友，我的兄弟。 我们将在贝尔格莱德附近我父亲的家中度过一段美好的时光。没错，我们两人最近都输掉了选举，但我们既没有失去尊严，也没有失去自豪感，更没有失去信念，”这位前塞尔维亚总统说道。

奥尔班则回应称，政治上的困难并未影响他们的个人关系。

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朋友永远是朋友。在艰难时刻，真正的朋友会变得更加亲密，”他说道。

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这位匈牙利前总理还承诺将支持武契奇，并继续致力于加强两国关系。

“亚历山大，请放心，我永远站在你这一边。我们之间不仅有友谊，还有更深厚的羁绊。塞尔维亚与匈牙利、塞尔维亚人与匈牙利人之间关系的改善，甚至兄弟情谊的建立，都是一项巨大的成就。 我今后仍将致力于沿着这条道路继续前行，”奥尔班表示。

会晤结束时，武契奇拥抱了这位客人，并表示：“我们会回来的！”

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普的政府曾提议匈牙利前总理维克多·奥尔班考虑竞选联合国秘书长一职。

乌克兰外交部长安德烈·西比加就提名匈牙利前总理维克托·奥尔班竞选联合国秘书长一事发表了评论。

与此同时，法国对奥尔班竞选联合国秘书长一事表示反对。

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