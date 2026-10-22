Правительство Италии 22 октября проведёт экстренное заседание из-за кризиса с поставками продовольствия и топлива в Неаполе и других районах юга страны. Причиной стала забастовка водителей грузовиков, протестующих против высоких цен на топливо, сообщает RMF24.

Пустые полки и очереди на заправках

В супермаркетах Неаполя всё труднее найти свежие продукты. В частности, не хватает овощей, фруктов, яиц и молочных продуктов. Из-за перебоев с доставками многие полки и холодильники в магазинах опустели.

Проблемы возникли и с топливом: часть автозаправочных станций прекратила работу, а возле тех, которые остались открытыми, образовались длинные очереди. По данным итальянской газеты La Repubblica, город фактически парализован из-за всё более серьёзных перебоев с поставками. Жители обмениваются в мессенджерах информацией о местах, где ещё можно купить продукты или заправить автомобиль.

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Под угрозой производство моцареллы

Забастовка также повлияла на местных производителей моцареллы из буйволиного молока. Как пишет неаполитанская газета Il Mattino, сыродельные предприятия не получают молоко из-за блокирования транспортного сообщения, поэтому часть предприятий временно закрыли.

Директор консорциума производителей этого сыра Пьер Мария Саккани заявил, что фермеры продолжают производить молоко, однако не могут доставить его на переработку. По его словам, отрасль оказалась в серьёзном кризисе.

Перебои с доступностью продуктов и топлива фиксируют также в Калабрии. По информации итальянской прессы, правительство Джорджии Мелони может рассмотреть выделение более 500 млн евро помощи транспортной отрасли, которая страдает от роста стоимости топлива.

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